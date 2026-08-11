В Белинском районе при пожаре в гараже пострадали двое мужчин

В ночь на понедельник, 10 августа, в селе Поим Белинского района случился пожар, при котором пострадали люди. Сигнал о нем поступил в МЧС в 2:48.

На улице Колхозной сгорели гараж и хозяйственная постройка. Общая площадь, пройденная огнем, составила 60 квадратных метров.

«Пострадали двое мужчин 1998 и 1994 года рождения», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение выезжали 6 человек личного состава, привлекалось 3 спецмашины.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, добавили в ведомстве.