Под Богословкой столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ

Происшествия

Под Богословкой столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ
Печать
Max

Утром в понедельник, 10 августа, на трассе Р-158 (Нижний Новгород - Саратов) около села Богословка в Пензенском районе столкнулись КамАЗ и Hyundai Solaris.

Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательный центр в 7:50. Травмированный водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне.

Под Богословкой столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в ППСЦ.

Аварии на Р-158 в районе Богословки происходят регулярно. Так, 28 марта там столкнулись ВАЗ-2108 и фура Mercedes-Benz, погиб 43-летний водитель легковой машины.

1 февраля участниками ДТП стали Chevrolet Lacetti и «ГАЗон Nехт», пострадала 21-летняя пассажирка Chevrolet.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп ппсц спасатель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!