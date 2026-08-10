Под Богословкой столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ

Утром в понедельник, 10 августа, на трассе Р-158 (Нижний Новгород - Саратов) около села Богословка в Пензенском районе столкнулись КамАЗ и Hyundai Solaris.

Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательный центр в 7:50. Травмированный водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в ППСЦ.

Аварии на Р-158 в районе Богословки происходят регулярно. Так, 28 марта там столкнулись ВАЗ-2108 и фура Mercedes-Benz, погиб 43-летний водитель легковой машины.

1 февраля участниками ДТП стали Chevrolet Lacetti и «ГАЗон Nехт», пострадала 21-летняя пассажирка Chevrolet.