В Никольском районе расследуют обстоятельства гибели мужчины

В Никольском районе начали доследственную проверку по факту смерти 65-летнего жителя села Маис. Мужчина погиб при пожаре.
ЧП случилось утром 8 января. Загорелся дом на улице Свободы. Когда пожарные ликвидировали пламя, они обнаружили в пристрое тело хозяина. Установлено, что тот проживал один.
«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Выяснилось, что очаг пожара находился в месте расположения печи. Точную причину трагедии установят специалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Да что тут и так ясно Петух его забрал