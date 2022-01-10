В Никольском районе расследуют обстоятельства гибели мужчины

10.01.2022 | 16:15

В Никольском районе начали доследственную проверку по факту смерти 65-летнего жителя села Маис. Мужчина погиб при пожаре.

ЧП случилось утром 8 января. Загорелся дом на улице Свободы. Когда пожарные ликвидировали пламя, они обнаружили в пристрое тело хозяина. Установлено, что тот проживал один.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Выяснилось, что очаг пожара находился в месте расположения печи. Точную причину трагедии установят специалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.