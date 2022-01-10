Стало известно, где в регионе случился еще один смертельный пожар

10.01.2022 | 10:18

В Никольском районе в селе Маис при пожаре погиб мужчина. Инцидент произошел 8 января, информацию о нем пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области обнародовала в понедельник, 10-го числа.

В 9:52 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Свободы в Маисе загорелся срубовый дом. На вызов выехали 9 человек на четырех спецмашинах.

В результате огонь уничтожил кровлю и помещение внутри строения размером 5 х 9 метров. Было обнаружено тело погибшего.

Сейчас обстоятельства и причины смертельного пожара выясняют специалисты.

За период новогодних праздников это уже двенадцатая жертва пожаров в области. Наибольшее число возгораний зарегистрировали в Пензе. Чаще всего трагедии сопровождались употреблением алкогольных напитков.