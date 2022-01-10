Происшествия

Стало известно, где в регионе случился еще один смертельный пожар

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В Никольском районе в селе Маис при пожаре погиб мужчина. Инцидент произошел 8 января, информацию о нем пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области обнародовала в понедельник, 10-го числа.

В 9:52 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Свободы в Маисе загорелся срубовый дом. На вызов выехали 9 человек на четырех спецмашинах.

В результате огонь уничтожил кровлю и помещение внутри строения размером 5 х 9 метров. Было обнаружено тело погибшего.

Сейчас обстоятельства и причины смертельного пожара выясняют специалисты.

За период новогодних праздников это уже двенадцатая жертва пожаров в области. Наибольшее число возгораний зарегистрировали в Пензе. Чаще всего трагедии сопровождались употреблением алкогольных напитков.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стало известно .....обнародовала...
ПИ опять несут чушь

Гость||

Ты сам-то поди проспись, не просох ещё от фанфуриков, а сегодня уже рабочий день

Гость||

Точно, сам пургу несет с бодуна

Гость||

Петух там взял свой реванш

Имя: Гость
Комментарий:

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