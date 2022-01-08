Происшествия

Скончался третий участник ДТП в Никольском районе

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Подушки безопасности в Chevrolet смягчили удар, поэтому люди выжили. В «Ладе-Калине» такой защиты не было. Погибли трое, спасся только 17-летний парень.

Не все из ехавших в это время по автодороге Городище - Никольск - Ночка поняли, что случилось ЧП.

Проезжую часть перекрыли на одном участке, машины не могли пробиться ни в сторону Никольска, ни обратно. Плохие новости все же дошли до участников движения, они обменивались информацией в социальных сетях.

«Мужчина 1978-го, женщина 1972-го и мальчик 2014 года рождения от полученных телесных повреждений скончались. Водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet Orlando (мужчины 1977-го и 1998 года рождения, а также юноша 2004-го) получили телесные повреждения», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили.

Областная прокуратура прокомментировала ЧП. На сайте ведомства размещена информация: по предварительным данным, житель Никольска не справился с управлением «Ладой-Калиной» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Orlando с тамбовскими номерами.

Прокуратура Никольского района организовала проверку состояния дороги. Расследование ЧП взято на контроль.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А что там расследовать?придурок гнал и все

Гость||

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость||

прокуратура, вы когда посадите обнаглевших перевозчиков? если вы катаете на лексусах, это не значит, что все такие.

Гость||

У полковника наград больше чем у Шойгу.

Гость||

За дорогами надо следить. Вчера я ехал с Москвы пол пути был галимый лёд.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.01.2022 18:51|

У полковника наград больше чем у Шойгу.

Так шойгу ни дня не служил в СА

Имя: Гость
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