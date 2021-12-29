Происшествия

В Пензенской области сняли на видео сбитого лося

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В соцсетях рассказали о ДТП с участием лося. Инцидент произошел вечером во вторник, 28 декабря.

«Саловка - Колышлей. ДТП (сбили лося) Время 19:50», - уточнил очевидец в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

К посту прикреплено видео. На нем запечатлена туша животного, лежащая на снегу в кювете, легковые автомобили, остановившиеся на проезжей части с включенными аварийными сигналами, и машина ГИБДД.

Кто стал виновником аварии и пострадали ли в результате случившегося люди, не сообщается. В ГИБДД официальных данных пока не предоставили.

По словам пензенских водителей, одной из причин аварии могла стать плохая видимость.

«Там трасса почти без освещения», - пояснил участник водительского чата в Viber.

«Они выскакивают как бешеные на дорогу. Даже на скорости 40 км/ч не успеете среагировать», - добавила другая интернет-пользовательница.

За последние месяцы в Пензенской области погибло несколько лосей. 25 сентября животных сбили в Каменском и Пензенском районах, 28-го - в Кузнецке, 13 октября - в Заречном. По словам специалистов, подобные аварии чаще всего происходят осенью и весной (в периоды миграции).

Лось может выйти на обочину дороги и стоять вплоть до самого приближения автомобиля, а в последний момент броситься вперед, пытаясь перебежать дорогу. Поэтому при виде животных водителям рекомендуется значительно снизить скорость, а при необходимости вообще остановиться.

Если предотвратить столкновение не удалось, необходимо выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ДПС. В противном случае водителя могут привлечь к ответственности за оставление места ДТП.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Минлесхоз понесёт ответственность???

Гость||

Конечно нет. Там одна показуха.

Гость||

Кто отвечает за животных,представляющих повышенную опасность?

Гость||

Рашкина к ответственности!

Имя: Гость
Комментарий:

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