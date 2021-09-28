В Пензенской области лоси погибают, бросаясь наперерез машинам

28.09.2021 | 13:16

Во вторник, 28 сентября, в Пензенской области еще одно дикое животное стало жертвой автомобилизации.

Сообщение об этом появилось в группе водителей в социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП с лосем в Кузнецке. Лось погиб. Будьте осторожны! Берегите себя», - призвал автор поста.

В пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали, что автомобиль марки Skoda Rapid сбил взрослого самца.

Ущерб лесному хозяйству составил 80 000 рублей. Люди в ДТП не пострадали.

За последние дни это уже третий случай ДТП, в которых гибнут лесные великаны. 25 сентября в Каменском и Пензенском районах водители грузовиков насмерть сбили лосей.

«В это время года у лосей начинается гон. Животные утрачивают осторожность и выходят на автодороги, чаще всего в сумерках и в темное время суток. Последствия таких ДТП всегда серьезны, они нередко заканчиваются серьезными травмами для людей и повреждениями автотранспорта, а животное обычно погибает», - напомнили в минлесхозе.

Специалисты предупреждают: лось может выйти на обочину дороги и стоять вплоть до самого приближения машины. Как только водитель попытается перестроиться подальше от края, он бросается вперед, пытаясь перебежать дорогу, и сталкивается с автомобилем.

Поэтому при виде лося водителям рекомендуется значительно снизить скорость, а при необходимости вообще остановиться.