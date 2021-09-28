Происшествия

В Пензенской области лоси погибают, бросаясь наперерез машинам

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Во вторник, 28 сентября, в Пензенской области еще одно дикое животное стало жертвой автомобилизации.

Сообщение об этом появилось в группе водителей в социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП с лосем в Кузнецке. Лось погиб. Будьте осторожны! Берегите себя», - призвал автор поста.

В пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали, что автомобиль марки Skoda Rapid сбил взрослого самца.

Ущерб лесному хозяйству составил 80 000 рублей. Люди в ДТП не пострадали.

За последние дни это уже третий случай ДТП, в которых гибнут лесные великаны. 25 сентября в Каменском и Пензенском районах водители грузовиков насмерть сбили лосей.

«В это время года у лосей начинается гон. Животные утрачивают осторожность и выходят на автодороги, чаще всего в сумерках и в темное время суток. Последствия таких ДТП всегда серьезны, они нередко заканчиваются серьезными травмами для людей и повреждениями автотранспорта, а животное обычно погибает», - напомнили в минлесхозе.

Специалисты предупреждают: лось может выйти на обочину дороги и стоять вплоть до самого приближения машины. Как только водитель попытается перестроиться подальше от края, он бросается вперед, пытаясь перебежать дорогу, и сталкивается с автомобилем.

Поэтому при виде лося водителям рекомендуется значительно снизить скорость, а при необходимости вообще остановиться.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Жалко очень и лосей и людей!

Гость||

На все воля Иеговы

Гость||

Гость писал(a):

На все воля Иеговы
Он тоже у лосей есть?

Мотовилов (гость)||

Людей нагло лишают прав, а вы о лосях и собаках...

Словно не люди, а олени и шавки

какие-то. Ужас.

Гость||

Жалко. Охотникам меньше особей остаётся((((

Мотовилов (гость)||

Мотовилов писал(а):

> Людей нагло лишают прав, а вы о лосях и собаках...

> Словно не люди, а олени и шавки

> какие-то. Ужас.

===========================

Лосей, сбитых машиной, по справедливости следует

отдавать владельцу машины, в качестве

компенсации ущерба.

Гость||

За машину хозяева лося платить будут?

Гость||

Это с какой скоростью гнать надо, чтобы лося насмерть сбить?

Гость||

Гость писал(a):

Это с какой скоростью гнать надо, чтобы лося насмерть сбить?
Тебе не понять

Гость||

Тоже самое, что метеорит на твою машину упадёт - водитель будет крайний

Гость||

Страна.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Мотовилов (гость)|28.09.2021 13:43|

Мотовилов писал(а):

> Людей нагло лишают прав, а вы о лосях и собаках...

> Словно не люди, а олени и шавки

> какие-то. Ужас.

тебя при рождении лишили разума

Гость||

Делайте ограждения, а если люди пострадают, кто машину восстановит? ЛОСИХА??? Глупость какая, главное ущерб заплати. Пусть кто отвечает за участок дороги и платит.

Имя: Гость
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