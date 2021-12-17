Происшествия

Зареченские пожарные потушили тлевшую в квартире постель

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В четверг, 16 декабря, жителям одной из многоэтажек Заречного пришлось пережить неприятные минуты.

В девятом часу вечера в третьем подъезде дома № 39 на улице Конституции СССР появился запах дыма. Сообщение об этом поступило пожарным.

По адресу выехали пять спецавтомобилей. Прибыв на место, пожарные увидели, что из открытого балконного окна квартиры на четвертом этаже идет дым.

Пр осмотре установили, что дверь в помещение закрыта, присутствует слабый запах дыма, угрозы людям в соседних квартирах не существует.

Когда спасатели вскрыли квартиру и обследовали ее, они обнаружили тлеющие постельные принадлежности. Людей в помещении не было.

«Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Причина устанавливается», - сообщается на сайте администрации Заречного.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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