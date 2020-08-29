Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|21:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Соцсети: В Никольске мужчина погиб от удара током у киоска с шаурмой

Печать

Пользователи соцсетей рассказали о несчастном случае в Никольске. По словам горожан, в субботу, 29 августа, от удара током погиб молодой человек.

Сообщения о произошедшем появились в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

«Сегодня парня убило током у шаурмы, кто нибудь слышал про это? Или фейк?» - написал интернет-пользователь Большой Сэм.

В комментариях несколько участников группы подтвердили факт смерти.

«Я мимо этой шаурмы проходила, там лежал парень, его действительно убило током, очень жалко парня, молодой еще», - рассказала одна из жительниц города.

Один из комментаторов назвал имя и фамилию погибшего и уточнил, что ему было 28 лет.

«Мой сосед. Очень жалко парнишку», - написала еще одна участница группы и дала ссылку на профиль погибшего во «ВКонтакте».

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте