29.08.2020 | 20:41

Пользователи соцсетей рассказали о несчастном случае в Никольске. По словам горожан, в субботу, 29 августа, от удара током погиб молодой человек.

Сообщения о произошедшем появились в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

«Сегодня парня убило током у шаурмы, кто нибудь слышал про это? Или фейк?» - написал интернет-пользователь Большой Сэм.

В комментариях несколько участников группы подтвердили факт смерти.

«Я мимо этой шаурмы проходила, там лежал парень, его действительно убило током, очень жалко парня, молодой еще», - рассказала одна из жительниц города.

Один из комментаторов назвал имя и фамилию погибшего и уточнил, что ему было 28 лет.

«Мой сосед. Очень жалко парнишку», - написала еще одна участница группы и дала ссылку на профиль погибшего во «ВКонтакте».

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.