Началось утро в деревне: на ул. Рябова после ДТП наклонился столб

22.09.2021 | 09:47

В среду, 22 сентября, в социальной сети Instagram появились кадры с места ДТП на улице Рябова. По словам очевидцев, инцидент произошел около 8:00.

В объектив камеры попал наклонившаяся над проезжей частью световая опора. Конструкция пострадала из-за легковушки, которая врезалась в нее.

Машина стоит в кустах рядом со столбом. Передняя часть разбита. О пострадавших в ДТП не сообщается.

«Началось утро в деревне», «Надо было в столб с камерой метить», - пошутили в комментариях пользователи.

Официальной информации о случившемся пока нет.

14 июля в Кузнецке на Алексеевском шоссе управлявшая Volkswagen женщина врезалась в столб, который, по словам горожан, начал падать с зимы. В итоге опора рухнула на автомобиль. Травмы получила 72-летняя пассажирка легковушки.