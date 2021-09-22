Происшествия

Началось утро в деревне: на ул. Рябова после ДТП наклонился столб

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В среду, 22 сентября, в социальной сети Instagram появились кадры с места ДТП на улице Рябова. По словам очевидцев, инцидент произошел около 8:00.

В объектив камеры попал наклонившаяся над проезжей частью световая опора. Конструкция пострадала из-за легковушки, которая врезалась в нее.

Машина стоит в кустах рядом со столбом. Передняя часть разбита. О пострадавших в ДТП не сообщается.

«Началось утро в деревне», «Надо было в столб с камерой метить», - пошутили в комментариях пользователи.

Официальной информации о случившемся пока нет.

14 июля в Кузнецке на Алексеевском шоссе управлявшая Volkswagen женщина врезалась в столб, который, по словам горожан, начал падать с зимы. В итоге опора рухнула на автомобиль. Травмы получила 72-летняя пассажирка легковушки.

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Источник — видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

столб обратьился в судебные органы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Машина стоит в кустах рядом со столбом. Передняя часть разбита. О пострадавших в ДТП не сообщается.
Не разбита а слегка помята , Нива проектировалась по другим нормам и инженерами , а не манагерами -маркетологами.

Гость||

Подумаешь-столб наклонился

Имя: Гость
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