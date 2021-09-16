В Заречном две автолюбительницы попали в ДТП на пр. Мира

Вечером в среду, 15 сентября, на проспекте Мира в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие.
Предварительно установлено, что в 18:30 напротив дома № 58 столкнулись две машины: Chery A13 и Kia Ceed. Обеими управляли женщины - 50 и 52 лет соответственно.
После удара один из автомобилей встал поперек проезжей части.
«В результате происшествия водитель автомобиля Kia получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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лоси не пострадали и самое главное про заречный