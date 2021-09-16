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Происшествия

В Заречном две автолюбительницы попали в ДТП на пр. Мира

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Вечером в среду, 15 сентября, на проспекте Мира в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 18:30 напротив дома № 58 столкнулись две машины: Chery A13 и Kia Ceed. Обеими управляли женщины - 50 и 52 лет соответственно.

После удара один из автомобилей встал поперек проезжей части.

«В результате происшествия водитель автомобиля Kia получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

лоси не пострадали и самое главное про заречный

Гость||

Автоледи или автолюбительницы?

Гость||

Где там биться, там разогнаться даже негде, светофоры и переходы.

Гость||

Если захотеть и постараться, то можно найти. В деревнях в чистом поле бьются.

Гость||

Гость писал(a):

автолюбительницы
penzainform.ru писал(a):
50 и 52 лет соответственно.
в таком возрасте пора уж быть автопрофессионалами

Гость||

О ногтях задумались?,или очем в таком возрасте думают?

Имя: Гость
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