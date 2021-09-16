В Заречном две автолюбительницы попали в ДТП на пр. Мира

16.09.2021 | 10:17

Вечером в среду, 15 сентября, на проспекте Мира в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 18:30 напротив дома № 58 столкнулись две машины: Chery A13 и Kia Ceed. Обеими управляли женщины - 50 и 52 лет соответственно.

После удара один из автомобилей встал поперек проезжей части.

«В результате происшествия водитель автомобиля Kia получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.