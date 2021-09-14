Недалеко от Кузнецка Datsun въехал под КамАЗ, есть жертвы

14.09.2021 | 08:13

Вечером в понедельник, 13 сентября, недалеко от Кузнецка на трассе М5 случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Об аварии сообщили очевидцы, проезжавшие мимо. По их словам, за Кузнецком, у АЗС «Арслан», столкнулись КамАЗ и Datsun. Последний превратился в груду металла.

«Трасса М5 из Самары в сторону Пензы, не доезжая поста ДПС на въезде в область, лоб в лоб. Легковая полностью под большегрузом. Собирается пробка. Время 22:30. Есть жертвы», - уточнили пользователи.

Официальной информации об аварии пока нет. Установить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.