Недалеко от Кузнецка Datsun въехал под КамАЗ, есть жертвы

Вечером в понедельник, 13 сентября, недалеко от Кузнецка на трассе М5 случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Об аварии сообщили очевидцы, проезжавшие мимо. По их словам, за Кузнецком, у АЗС «Арслан», столкнулись КамАЗ и Datsun. Последний превратился в груду металла.
«Трасса М5 из Самары в сторону Пензы, не доезжая поста ДПС на въезде в область, лоб в лоб. Легковая полностью под большегрузом. Собирается пробка. Время 22:30. Есть жертвы», - уточнили пользователи.
Официальной информации об аварии пока нет. Установить все обстоятельства случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД.
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Никогда такого не было и вот опять.