Без шансов: появились шокирующие кадры ДТП с КамАЗом под Кузнецком

Легковая машина после столкновения с мощным КамАЗом превратилась в груду металлолома. Автокатастрофа унесла жизнь двух человек.
Трагедия произошла на 778-м километре трассы М5. В результате сильного удара Datsun буквально влетел под грузовик. Шансов выжить в железном месиве у людей не было.
«В результате происшествия водитель и пассажир автомашины Datsun скончались на месте», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины смертельной аварии.
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опять слепой обгон