Происшествия

Без шансов: появились шокирующие кадры ДТП с КамАЗом под Кузнецком

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Легковая машина после столкновения с мощным КамАЗом превратилась в груду металлолома. Автокатастрофа унесла жизнь двух человек.

Трагедия произошла на 778-м километре трассы М5. В результате сильного удара Datsun буквально влетел под грузовик. Шансов выжить в железном месиве у людей не было.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомашины Datsun скончались на месте», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины смертельной аварии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

опять слепой обгон

Гость||

Кто кому не помешал?

Гость||

от камазов и прочих грузовиков деваться уже некуда, летают, нарушают своими махинами и не думают о последствиях, сами то защищены своей массой а вот кто на их пути попадется в месиво

Гость||

Бабы ещё нарожают.

Гость||

Соболезнования родным и близким погибших.....

Гость||

Жуть какая...

Соболезнования...

Гость||

Гость писал(a):

Соболезнования
этими словами их не вернешь и других не спасешь, надо бороться за безопасность на трассах и ответственность особенно для водителей тяжелоговозов, что их сильно проверяли, нещадно штрафовали, вводили новые правила скоростного режима, поведения на дороге итп, что бы они были предельно осторожны, ведь в их руках жизни людей других автомобилистов

Гость||

Шматков одет не по уставу!

Гость||

Не гундось

Гость||

Учите и соблюдайте ПДД!

Гость||

В чем был у лбовника в том и поехал)

Гость||

Гость писал(a):

опять слепой обгон
камаз на слепой обгон шел?

Гость||

Там моя подруга за рулём я не верю не верю что ее больше нет

Имя: Гость
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