Под Пензой пропал седой мужчина в клетчатой рубашке

В Пензенской области разыскивают 61-летнего жителя с. Вазерки Бессоновского района. Место нахождения Сергея Анатольевича Панкова неизвестно с пятницы, 3 сентября.
Рост мужчины 173 см, телосложение плотное, волосы седые короткие, глаза голубые. Он одет в синюю рубашку в клетку и с белыми полосками, серую футболку и темные штаны.
«Нуждается в медицинской помощи. Дезориентирован», - уточнили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Жителей Пензенской области призвали сообщить любую информацию, которая может помочь поискам, по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.
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а поседел от чего?