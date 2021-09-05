Под Пензой пропал седой мужчина в клетчатой рубашке

05.09.2021 | 19:08

В Пензенской области разыскивают 61-летнего жителя с. Вазерки Бессоновского района. Место нахождения Сергея Анатольевича Панкова неизвестно с пятницы, 3 сентября.

Рост мужчины 173 см, телосложение плотное, волосы седые короткие, глаза голубые. Он одет в синюю рубашку в клетку и с белыми полосками, серую футболку и темные штаны.

«Нуждается в медицинской помощи. Дезориентирован», - уточнили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Жителей Пензенской области призвали сообщить любую информацию, которая может помочь поискам, по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52.