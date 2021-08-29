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Происшествия

Очевидцы сообщили о погибшем в ДТП с грузовиками под Пензой

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В воскресенье, 29 августа, на трассе под Пензой столкнулись три автомобиля. Очевидцы сообщили, что в ДТП погиб один человек.

Видео с места аварии появилось в группе «Сова Пенза Авто» соцсети Instagram. По словам автора поста, около 18:00 столкнулись Volvo, микроавтобус Mercedes и большегруз DAF. Водитель последнего скончался от полученных травм на месте ДТП.

На кадрах запечатлены две фуры, стоящие друг за другом на проезжей части. Больше всего повреждений получил автомобиль DAF, его кабину покорежило. За грузовиком располагается микроавтобус с прицепом.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли еще люди, неизвестно.

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Источник — фото, видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Вообще то в 150 км от ул.Аустрина

Гость||

ПИ,вам нужно доехать и разобраться, а не копировать с Совы. И где вы трассу на Аустрина видели? Пьянь чтоли у вас пишет?

Гость||

Спасск й район, не доезжая с. ДУБРОКИ Спасского района, ой умора, конечно. ВЫ хоть думайте что пишите.

Имя: Гость
Комментарий:

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