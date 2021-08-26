В Пензе велосипедист въехал в машину и скрылся

26.08.2021 | 09:39

В Пензе разыскивают велосипедиста, который устроил ДТП на улице Кижеватова и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в среду, 25 августа, во дворе дома № 37.

Момент ДТП запечатлела камера видеодомофона, установленного на двери в четвертый подъезд.

Мужчина на велосипеде выехал из-за поворота и врезался в автомобиль Renault Logan. После столкновения работала сигнализация. Гонщик выругался, посмотрел, нет ли в салоне машины водителя, проверил свой транспорт, а затем сел на него и уехал.

Видеозапись выложили в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

«Просьба откликнуться Шумахера или тех, кто его узнает», - написал автор поста и указал телефон для связи.