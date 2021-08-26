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Происшествия

В Пензе велосипедист въехал в машину и скрылся

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В Пензе разыскивают велосипедиста, который устроил ДТП на улице Кижеватова и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в среду, 25 августа, во дворе дома № 37.

Момент ДТП запечатлела камера видеодомофона, установленного на двери в четвертый подъезд.

Мужчина на велосипеде выехал из-за поворота и врезался в автомобиль Renault Logan. После столкновения работала сигнализация. Гонщик выругался, посмотрел, нет ли в салоне машины водителя, проверил свой транспорт, а затем сел на него и уехал.

Видеозапись выложили в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

«Просьба откликнуться Шумахера или тех, кто его узнает», - написал автор поста и указал телефон для связи.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Пора закрыть ПИ! Журналисты должны бегать и сами добывать новости, а не копировать их с Совы

Гость||

Всё зло в велосипедистах. Один нищим в сумку плюёт,другой вон чаво твОрит...

Гость||

Ну и чего он там такого уж страшного совершил,чтобы его разыскивали?

Имя: Гость
Комментарий:

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