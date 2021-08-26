В Пензе велосипедист въехал в машину и скрылся

В Пензе разыскивают велосипедиста, который устроил ДТП на улице Кижеватова и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в среду, 25 августа, во дворе дома № 37.
Момент ДТП запечатлела камера видеодомофона, установленного на двери в четвертый подъезд.
Мужчина на велосипеде выехал из-за поворота и врезался в автомобиль Renault Logan. После столкновения работала сигнализация. Гонщик выругался, посмотрел, нет ли в салоне машины водителя, проверил свой транспорт, а затем сел на него и уехал.
Видеозапись выложили в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».
«Просьба откликнуться Шумахера или тех, кто его узнает», - написал автор поста и указал телефон для связи.
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