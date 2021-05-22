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Происшествия

Очевидцы о смертельном ДТП: Все случилось молниеносно

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В дорожно-транспортном происшествии недалеко от остановки «Гусиловский рынок» на улице Карпинского погиб мужчина, находившийся в автомобиле «Лада-Ларгус». Его личность устанавливается. Еще трех пострадавших в этой аварии госпитализировали. Участниками ДТП стали четыре машины: две иномарки и две - отечественного производства.

Очевидцы говорят, что все произошло молниеносно.

«Только увидел: удар - и колеса кверху. Я не переходил», - рассказал свидетель.

«Такси вылетело сбоку, там видно след. Он пытался вывернуть или через встречную - не знаю, как. Вообще непонятно. Но скорость была приличная», - отметил горожанин.

Женщина, водитель «Тойоты», стояла на стоп-линии перед пешеходным переходом и ждала разрешающего движение сигнала светофора. Оставалось всего несколько секунд, и в этот момент произошел удар.

«Я даже не поняла, кто меня ударил. Подходили из МЧС, смотрели. За мной стоит «Фольксваген», но это не он», - уточнила автолюбительница.

Отечественная легковушка, которая оказалась в десятках метров позади, отделалась царапинами на двери.

Подробности аварии устанавливают сотрудники госавтоинспекции .

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Дикие папуасы так начудили, что даже разобраться не могут в том, что произошло. Сами себя превзошли. Хорошо, что они никому не помешали.

Гость||

Как я понимаю на руководителя Яндекс такси будет заведено уголовное дело?

Гость||

19:39//

Ну ты о чём? Они неприкасаемые.

Имя: Гость
Комментарий:

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