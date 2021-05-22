Очевидцы о смертельном ДТП: Все случилось молниеносно

22.05.2021 | 19:24

В дорожно-транспортном происшествии недалеко от остановки «Гусиловский рынок» на улице Карпинского погиб мужчина, находившийся в автомобиле «Лада-Ларгус». Его личность устанавливается. Еще трех пострадавших в этой аварии госпитализировали. Участниками ДТП стали четыре машины: две иномарки и две - отечественного производства.

Очевидцы говорят, что все произошло молниеносно.

«Только увидел: удар - и колеса кверху. Я не переходил», - рассказал свидетель.

«Такси вылетело сбоку, там видно след. Он пытался вывернуть или через встречную - не знаю, как. Вообще непонятно. Но скорость была приличная», - отметил горожанин.

Женщина, водитель «Тойоты», стояла на стоп-линии перед пешеходным переходом и ждала разрешающего движение сигнала светофора. Оставалось всего несколько секунд, и в этот момент произошел удар.

«Я даже не поняла, кто меня ударил. Подходили из МЧС, смотрели. За мной стоит «Фольксваген», но это не он», - уточнила автолюбительница.

Отечественная легковушка, которая оказалась в десятках метров позади, отделалась царапинами на двери.

Подробности аварии устанавливают сотрудники госавтоинспекции .