В Пензенском районе автомобиль вылетел в кусты после ДТП

20.08.2021 | 17:40

В пятницу, 20 августа, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

Об аварии с участием двух машин сообщил один из пользователей в социальной сети «ВКонтакте». «ДТП с горы в сторону Камайки, одна машина в кустах! Время 16:22», - написал автор.

По предварительной информации, травмы в ДТП получили два человека. Об их состоянии пока ничего не известно.

Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.