В Пензенском районе автомобиль вылетел в кусты после ДТП

В пятницу, 20 августа, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.
Об аварии с участием двух машин сообщил один из пользователей в социальной сети «ВКонтакте». «ДТП с горы в сторону Камайки, одна машина в кустах! Время 16:22», - написал автор.
По предварительной информации, травмы в ДТП получили два человека. Об их состоянии пока ничего не известно.
Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Опять алабаи. Откуда у вас их столько?