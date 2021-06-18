Происшествия

В Пензе двух человек увезли в больницу с места ДТП на Ульяновской

Печать

В пятницу, 18 июня, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадали молодой человек и девушка.

Фото и видео с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены сильно поврежденный легковой автомобиль, стоящий почти поперек проезжей части, и большегруз на обочине, а также машины ДПС и скорой помощи.

«M5 (ул. Ульяновская, 54). ДТП. Пробка. 11:15», - обозначил время и место съемки автор.

Происшествие прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 11:00 на 628-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 45-летнего мужчины и ВАЗ-21124, за рулем которого находился 24-летний молодой человек.

«В результате происшествия водитель и 23-летняя пассажирка ВАЗа доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Это снимают программу УТИЛИЗАТОР.

Гость||

из двенашки оку сделали, это не ДТП...

Гость||

Здоровья пострадавшим в ДТП

Гость||

Нормальны хэтч получился, на фабию похож.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте