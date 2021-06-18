В Пензе двух человек увезли в больницу с места ДТП на Ульяновской

18.06.2021 | 13:03

В пятницу, 18 июня, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадали молодой человек и девушка.

Фото и видео с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены сильно поврежденный легковой автомобиль, стоящий почти поперек проезжей части, и большегруз на обочине, а также машины ДПС и скорой помощи.

«M5 (ул. Ульяновская, 54). ДТП. Пробка. 11:15», - обозначил время и место съемки автор.

Происшествие прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 11:00 на 628-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 45-летнего мужчины и ВАЗ-21124, за рулем которого находился 24-летний молодой человек.

«В результате происшествия водитель и 23-летняя пассажирка ВАЗа доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.