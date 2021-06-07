В Пензенской области стало известно о пяти новых жертвах COVID-19

07.06.2021 | 08:19

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще пяти человек в Пензенской области. В воскресенье, 6 июня, стало известно о смерти трех женщин и двоих мужчин.

Пациентам было 65 и 79 лет. У них диагностировали ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, артериальную гипертензию и сахарный диабет II типа.

Умершим женщинам - 66, 80 и 82 года. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, за время пандемии в регионе зарегистрировали 847 смертей, вызванных COVID-19.

«Выписаны 60 человек. Итого выздоровевших - 44 887», - уточнили в пресс-службе пензенского правительства.