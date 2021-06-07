Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|16:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Пензенской области стало известно о пяти новых жертвах COVID-19

Печать

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще пяти человек в Пензенской области. В воскресенье, 6 июня, стало известно о смерти трех женщин и двоих мужчин.

Пациентам было 65 и 79 лет. У них диагностировали ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, артериальную гипертензию и сахарный диабет II типа.

Умершим женщинам - 66, 80 и 82 года. Они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, за время пандемии в регионе зарегистрировали 847 смертей, вызванных COVID-19.

«Выписаны 60 человек. Итого выздоровевших - 44 887», - уточнили в пресс-службе пензенского правительства.

0
0
0
0
 
Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Пенсионный фонд тихо радуется.

Гость||

Гость писал(a):

Началось в колхозе утро!
Скачи давай.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий
Плюсую.

Гость||

Гость писал(a):

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии
Это верно.

Гость||

Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.

Гость||

Сколько камни не отваривай,

а бульона не получишь.

Сколько двух самцов не спаривай -

- быть семьёй их не научишь.

Гость||

Ты пробовал чтоль?

Гость||

аххха,каждый день пять.Смените цифру...

Гость||

Завтра 6...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 09:50|

аххха,каждый день пять.Смените цифру...

Гость|07.06.2021 10:01|

Завтра 6...

Я слежу...По нечётным-5, по чётным-6. Вот это совпадения!!!:)))

Гость||

заколебали эти придурки с крематорием. Каждое утро как попугай!В Самаре -городе миллионнике еще не построен, а в нашей деревне давай строить

Гость||

все они были православными?

Тогда это не горе, а радость, они попали в лучший мир.

Попы так обычно говорят.

Гость||

Гость писал(a):

а в нашей деревне давай строить
ты из Засечного?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте