В ГИБДД рассказали, кто пострадал в аварии в Богословке

04.06.2021 | 16:16

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали об аварии, случившейся в пятницу, 4 июня, в селе Богословка Пензенского района.

По предварительным данным, в 14:24 напротив дома № 69Б на улице Ленина столкнулись «Лада-Приора» с 34-летним мужчиной за рулем и «КамАЗ» с 36-летним шофером.

«Водитель «Приоры» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

Специалистам предстоит провести проверку случившегося и разобраться во всех обстоятельствах аварии.