Происшествия

Парень в реанимации: под Пензой случилось 2-е серьезное ДТП за день

Печать

В пятницу, 4 июня, в Пензенском районе случилось еще одно ДТП, в котором пострадали люди. На этот раз речь идет о селе Богословка.

В пензенских группах соцсети «ВКонтакте» появились сообщения, что около 15:00 там столкнулись две машины - предварительно, это «Лада-Приора» и КамАЗ.

На выложенных в Сеть снимках видно, что после удара они встали перпендикулярно друг другу. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного центра

«Парень из легковушки в реанимации», - написал автор постов.

Официальных данных о ДТП пока нет.

В этот же день, в 11:20, в массовой аварии с участием пяти авто на трассе Нижний Новгород - Саратов в Пензенском районе пострадали двое малышей и двое взрослых.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Здоровья пострадавшим!

Гость||

А куда они торопились ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте