Парень в реанимации: под Пензой случилось 2-е серьезное ДТП за день

04.06.2021 | 15:43

В пятницу, 4 июня, в Пензенском районе случилось еще одно ДТП, в котором пострадали люди. На этот раз речь идет о селе Богословка.

В пензенских группах соцсети «ВКонтакте» появились сообщения, что около 15:00 там столкнулись две машины - предварительно, это «Лада-Приора» и КамАЗ.

На выложенных в Сеть снимках видно, что после удара они встали перпендикулярно друг другу. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного центра

«Парень из легковушки в реанимации», - написал автор постов.

Официальных данных о ДТП пока нет.

В этот же день, в 11:20, в массовой аварии с участием пяти авто на трассе Нижний Новгород - Саратов в Пензенском районе пострадали двое малышей и двое взрослых.