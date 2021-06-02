В ГИБДД рассказали о погибшем и пострадавших в ДТП под Пензой

02.06.2021 | 11:48

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в среду, 2 июня, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 8:45 на 416-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись Kia Rio под управлением 28-летнего мужчины и КамАЗ с 53-летним шофером.

После удара водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Находившихся в салоне пассажиров - 51-летнюю женщину и 26-летнего мужчину - с телесными повреждениями доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.