Происшествия

В ГИБДД рассказали о погибшем и пострадавших в ДТП под Пензой

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В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в среду, 2 июня, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 8:45 на 416-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись Kia Rio под управлением 28-летнего мужчины и КамАЗ с 53-летним шофером.

После удара водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Находившихся в салоне пассажиров - 51-летнюю женщину и 26-летнего мужчину - с телесными повреждениями доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

ну куда так литеть

Гость||

Кто виноват?

Гость||

Гость писал(a):

Кто виноват?
Камаз не пропустил кию совершавший поворот

Гость||

Кто кого совершал?

Гость||

Слющай. Паварот соверщаль.

Имя: Гость
Комментарий:

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