Соцсети: на трассе в Пензенском районе случилось смертельное ДТП

02.06.2021 | 10:43

В среду, 2 июня, на трассе Р158 в Пензенском районе случилось серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Смертельное ДТП, водитель легкового автомобиля погиб. Между Константиновкой и Богословкой (саратовская трасса). Время 9:30. Собирается пробка», - написал он.

К посту прикреплены снимки с места инцидента. На их - две сильно поврежденные легковушки, а также КамАЗ с разбитой передней частью.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» факт аварии подтвердили. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.