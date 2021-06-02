Происшествия

Соцсети: на трассе в Пензенском районе случилось смертельное ДТП

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В среду, 2 июня, на трассе Р158 в Пензенском районе случилось серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Смертельное ДТП, водитель легкового автомобиля погиб. Между Константиновкой и Богословкой (саратовская трасса). Время 9:30. Собирается пробка», - написал он.

К посту прикреплены снимки с места инцидента. На их - две сильно поврежденные легковушки, а также КамАЗ с разбитой передней частью.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» факт аварии подтвердили. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Легковушка одна, с разных ракурсов снята

Гость||

Встреча наверняка. Поспешишь, людей насмешишь, хотя смешного здесь нет.

Гость||

Опять между Богословкой и Константиновкой трагедия!!!!! Это дикое желание обгона на Это страшном участке!!!!! Да сделайте что нибудь!!!!!!

Гость||

Камаз на встречке?

Имя: Гость
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