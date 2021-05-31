В Каменке водитель «десятки» въехал в дерево, пострадали трое

31.05.2021 | 16:00

В воскресенье, 30 мая, в Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

По предварительным данным, в 10:35 напротив дома № 189/7 на улице Белинской 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в дерево.

Сидевший за рулем мужчина получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. А вот двух его пассажиров - мужчину 1993 и девушку 2002 года рождения - положили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Для ликвидации последствий аварии на место также выезжали сотрудники МЧС.