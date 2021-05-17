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Происшествия

В Заре водитель «Лады-Ларгус» сбил школьника

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В Пензе, в микрорайоне Заря, под колесами автомобиля оказался 10-летний ребенок. В обстоятельствах авария сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП случилось в пятницу, 14 мая, в 17:30. На улице Новоселов, напротив дома № 1а на Юбилейной, 37-летний водитель «Лады-Ларгус» наехал на мальчика 2011 года рождения.

Ребенок получил травмы, врачи приняли решение о его госпитализации, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

4 мая в Никольске в аварии пострадал 9-летний велосипедист. На улице Ленина его сбил 38-летний водитель ВАЗ-2109. Медики госпитализировали мальчика.

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penzainform.ru||

В Пензе, в микрорайоне Заря, под колесами автомобиля оказался 10-летний ребенок. В обстоятельствах авария сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП случилось в пятницу, 14 мая, в 17:30. На улице Новоселов, напротив дома № 1а на Юбилейной, 37-летний водитель «Лады-Ларгус» наехал на мальчика 2011 года рождения.

Ребенок получил травмы, врачи приняли решение о его госпитализации, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

4 мая в Никольске в аварии пострадал 9-летний велосипедист. На улице Ленина его сбил 38-летний водитель ВАЗ-2109. Медики госпитализировали мальчика.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На улице Новоселов, напротив дома № 1а на Юбилейной
Оригинальное расположение адресов.

Гость||

Когда водители будут бдительны на дорогах?Как возможно сбить ребенка?Не умеете водить машину-ходите пешком!

Гость||

Гость писал(a):

Когда водители будут бдительны на дорогах?Как возможно сбить ребенка?Не умеете водить машину-ходите пешком!
Ко-ко-ко! Ик! Кукарекуууууууу!

Гость||

Если ребёнок выскочет на дорогу в неположенном месте хоть бди, хоть не бди не среагируешь. За детьми тоже следить надо.

Имя: Гость
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