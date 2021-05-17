В Заре водитель «Лады-Ларгус» сбил школьника

17.05.2021 | 13:35

В Пензе, в микрорайоне Заря, под колесами автомобиля оказался 10-летний ребенок. В обстоятельствах авария сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП случилось в пятницу, 14 мая, в 17:30. На улице Новоселов, напротив дома № 1а на Юбилейной, 37-летний водитель «Лады-Ларгус» наехал на мальчика 2011 года рождения.

Ребенок получил травмы, врачи приняли решение о его госпитализации, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

4 мая в Никольске в аварии пострадал 9-летний велосипедист. На улице Ленина его сбил 38-летний водитель ВАЗ-2109. Медики госпитализировали мальчика.