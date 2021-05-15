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Происшествия

25-летний пензенец на КамАЗе попал в автокатастрофу в Самарской области

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В пятницу, 14 мая, в Самарской области произошла автокатастрофа, унесшая жизнь четырех людей. Одним из участников трагического ДТП стал пензенец.

В 18:00 на 1 070-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в Сергиевском районе столкнулись ВАЗ-2112 и КамАЗ.

По предварительной версии, водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель и три пассажира ВАЗа погибли, сообщили в главном управлении МВД региона.

Самарское областное вещательное агентство «СОВА» уточняет, что КамАЗом управлял 25-летний житель Пензенской области.

«КамАЗ вообще не должен был отправляться в путь. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, шофер нарушил режима труда и отдыха, а также управлял машиной с неисправностью, при которой эксплуатация запрещена», - пишет сетевое издание.

Также уточняется, что «двенадцатой» управлял 24-летний молодой человек, троим пассажирам было по 25. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности, а водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и только в текущем году привлекался к ответственности 14 раз.

Прокуратура Самарской области организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник — фото 63.мвд.рф
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также уточняется, что «двенадцатой» управлял 24-летний молодой человек... неоднократно нарушал правила дорожного движения и только в текущем году привлекался к ответственности 14 раз.
КамАЗ вообще не должен был отправляться в путь.Но ради такого случая всё-такие выехал.

penzainform.ru писал(a):

водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
penzainform.ru писал(a):
На каждого беспредельщика на дороге найдется свой грузовик или столб. Жаль только, что они с собой и чужие жизни забирают.

Гость||

Вот из за таких лихачей гибнут нормальные люди,которые едут выполняя все меры безопасности

Имя: Гость
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