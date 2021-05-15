25-летний пензенец на КамАЗе попал в автокатастрофу в Самарской области

15.05.2021 | 12:05

В пятницу, 14 мая, в Самарской области произошла автокатастрофа, унесшая жизнь четырех людей. Одним из участников трагического ДТП стал пензенец.

В 18:00 на 1 070-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в Сергиевском районе столкнулись ВАЗ-2112 и КамАЗ.

По предварительной версии, водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель и три пассажира ВАЗа погибли, сообщили в главном управлении МВД региона.

Самарское областное вещательное агентство «СОВА» уточняет, что КамАЗом управлял 25-летний житель Пензенской области.

«КамАЗ вообще не должен был отправляться в путь. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, шофер нарушил режима труда и отдыха, а также управлял машиной с неисправностью, при которой эксплуатация запрещена», - пишет сетевое издание.

Также уточняется, что «двенадцатой» управлял 24-летний молодой человек, троим пассажирам было по 25. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности, а водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и только в текущем году привлекался к ответственности 14 раз.

Прокуратура Самарской области организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.