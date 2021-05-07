Происшествия

В Пензе «Яндекс.Такси» врезалось в столб

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Ранним утром в пятницу, 7 мая, в Пензе автомобиль такси попал в ДТП.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлен Renault с логотипом «Яндекс.Такси», врезавшийся в световую опору.

«ДТП, перекресток ул. Калинина - ул. Металлистов. Актуально на 06:45» , - написал автор поста.

На другом снимке, сделанном в 7:20, видно, что у машины сильно повреждена передняя часть справа. Пострадало и металлическое ограждение, отделяющее тротуар.

Аварии с участием такси в Пензе происходят нередко. Только в прошлом месяце зарегистрировано несколько таких ДТП. 1 апреля на Окружной улице столкнулись BMW и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси». Оба водителя получили травмы.

18 апреля на Гагаринском путепроводе таксист врезался в отбойник. А 24-го числа на перекрестке улиц Красной и Чкалова столкнулись Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси». Водитель автомобиля Volkswagen получил травмы.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Они пашут по 18 часов в сутки,как рабы на галерах?

Гость||

Прав был Мутовкин! Опытный и грамотный руководитель!

Гость||

Гость писал(a):

Прав был Мутовкин! Опытный и грамотный руководитель!
Мутовкин занимает должность церемониальную. У него нет полномочий и руководить городом он не может.

Гость||

Гость писал(a):

У него нет полномочий и руководить городом он не может.
Да ему и так неплохо, без этого...

Гость||

Гость писал(a):

Да ему и так неплохо, без этого...
И его двум заместителям на штатной основе: Краснову и Шаляпину. Вся эта троица спонсируется из нищего бюджета города Пензы.

Гость||

07.05.2021 09:37|

Гость писал(a):

У него нет полномочий и руководить городом он не может.

Да ему и так неплохо, без этого...

Ему геморой лишний не нужен, пришёл поздравил, депутатов покашмарил и домой спать.

Гость||

Красота. И не помешал никому.

Гость||

Они ездят на убитых списанных машинах.

Гость||

Сами пусть хоть в ступах летают, а пассажиры в их корытах жизнью рискуют. Процент дурных ублюдочных водил в яндексе больше половины

Гость||

никто эти такси не проверяет . работают разные люди. недавно проверка такси была в заречном ... большая часть водителей работают без вод. удостоверения.... это как?

Гость||

Чрезмерно-низкие тарифы, необоснованно-высокие комиссии с заказа, и космическая стоимость бензина и аренды автомобилей в среднем за 1500 рублей в сутки и приводят к таким печальным последствиям. Чтобы привезти домой жалкие 500 рублей, водитель должен отпахать без остановки 16-18 часов.

Гость||

Хотел пролететь перекресток правым рядом, но кто то поехал прямо... пришлось самоликвидироваться в столб...

Гость||

машины такси должны быть только парковые!

Никаких личных, и никаких арендных.

Пришел в парк, взял машину, прошел врача и механика - таксуй. Закончил смену - машину в парк!

Гость||

Гость писал(a):

Чтобы привезти домой жалкие 500 рублей, водитель должен отпахать без остановки 16-18 часов.
Иди на завод, чо разнылся? Или там работать надо?

Гость||

А их наверно наручниками к рулю пристегивают?

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Имя: Гость
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