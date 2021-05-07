В Пензе «Яндекс.Такси» врезалось в столб

07.05.2021 | 09:17

Ранним утром в пятницу, 7 мая, в Пензе автомобиль такси попал в ДТП.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлен Renault с логотипом «Яндекс.Такси», врезавшийся в световую опору.

«ДТП, перекресток ул. Калинина - ул. Металлистов. Актуально на 06:45» , - написал автор поста.

На другом снимке, сделанном в 7:20, видно, что у машины сильно повреждена передняя часть справа. Пострадало и металлическое ограждение, отделяющее тротуар.

Аварии с участием такси в Пензе происходят нередко. Только в прошлом месяце зарегистрировано несколько таких ДТП. 1 апреля на Окружной улице столкнулись BMW и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси». Оба водителя получили травмы.

18 апреля на Гагаринском путепроводе таксист врезался в отбойник. А 24-го числа на перекрестке улиц Красной и Чкалова столкнулись Volkswagen Polo и Nissan Almera с символикой «Яндекс.Такси». Водитель автомобиля Volkswagen получил травмы.