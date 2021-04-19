На Гагаринском путепроводе в ДТП разворотило машину такси

19.04.2021 | 09:24

Вечером в воскресенье, 18 апреля, на Гагаринском путепроводе в Пензе случилось ДТП с участием автомобиля такси. Об инциденте в социальной сети Instagram сообщил очевидец.

Он поделился снимками, на которых можно видеть легковушку, передняя часть которой получила существенные механические повреждения. Водитель, судя по всему, не справился с управлением, врезался в отбойник. Металлическое ограждение также заметно пострадало.

Получили ли травмы в аварии люди, не сообщается. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

1 апреля на Окружной улице в Пензе таксомотор столкнулся с BMW. От удара тяжелый BMW развернуло поперек дороги и вынесло разбитым багажником на газон. У такси оказался развороченным весь капот.