В Земетчинском районе после атаки БПЛА загорелось сельхозпредприятие

Происшествия

В Земетчинском районе после атаки БПЛА загорелось сельхозпредприятие
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В субботу, 15 августа, в Земетчинском районе атаке беспилотника подверглось сельхозпредприятие, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

«Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», - написал глава региона.

На месте ЧП работают службы экстренного реагирования.

Мельниченко напомнил об ответственности за съемку и распространение кадров с полетом или падением БПЛА. Он также попросил жителей области не распространять слухи и доверять только проверенной информации.

В 2:27 в регионе объявили ракетную опасность. Пензенцев попросили оставаться в безопасном месте, отойти от окон и не пользоваться лифтом. Это уже третье объявление ракетной опасности в Пензенской области с начала месяца. Отбой дан в 3:39.

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