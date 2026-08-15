Силы ПВО отразили ракетную угрозу Пензенской области

Силы ПВО Минобороны России отразили ракетную угрозу Пензенской области. Об этом утром в субботу, 15 августа, рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Цели были поражены, не успев достигнуть региона.

Мельниченко поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО за их работу.

Ракетную опасность в Пензенской области объявили в 2:27. Пензенцев попросили оставаться в безопасном месте, отойти от окон и не пользоваться лифтом. Отбой дан в 3:39.

Ранее сообщалось о том, что атаке беспилотника подверглось сельхозпредприятие в Земетчинском районе. Возникло локальное возгорание, которое быстро потушили. Пострадавших нет.