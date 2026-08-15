Силы ПВО отразили ракетную угрозу Пензенской области

Происшествия

Силы ПВО отразили ракетную угрозу Пензенской области
Печать
Max

Силы ПВО Минобороны России отразили ракетную угрозу Пензенской области. Об этом утром в субботу, 15 августа, рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Цели были поражены, не успев достигнуть региона.

Мельниченко поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО за их работу.

Ракетную опасность в Пензенской области объявили в 2:27. Пензенцев попросили оставаться в безопасном месте, отойти от окон и не пользоваться лифтом. Отбой дан в 3:39.

Ранее сообщалось о том, что атаке беспилотника подверглось сельхозпредприятие в Земетчинском районе. Возникло локальное возгорание, которое быстро потушили. Пострадавших нет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
опасность спецоперация бпла
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!