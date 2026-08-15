Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры

Происшествия

Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры
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В Пензе полицейские спасли мужчину из загоревшейся квартиры на улице Чапаева (Шуист), где прогремел взрыв. ЧП случилось днем в пятницу, 14 августа.

Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры

Во время несения службы капитан полиции Дмитрий Ермаков и инспектор роты лейтенант полиции Александр Зименков получили сообщение о пожаре на Шуисте. Полицейские прибыли на место и увидели, что окна квартиры на первом этаже выбиты, из них идет дым. Очевидцы рассказали правоохранителям, что внутри может находиться 42-летний мужчина.

Полицейские поспешили на помощь. Дверь квартиры, в которой случилось ЧП, была приоткрыта. Зайдя внутрь, правоохранители увидели, что на кухне бушует пламя, а также почувствовали запах газа.

Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры

«Дмитрий Ермаков, используя подручные средства, потушил открытый огонь и перекрыл газ, а Александр Зименков начал искать хозяина квартиры», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры

Мужчину нашли без сознания в одной из комнат. Александр Зименков привел его в чувство, а затем проводил на улицу. После этого правоохранители эвакуировали остальных жителей дома.

Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры

Пострадавшего хозяина госпитализировали.

Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры

Как отметили в полиции, благодаря решительным действиям сотрудников тяжелых последствий ЧП удалось избежать.

Взрыв в квартире на Шуисте: опубликованы новые кадры

Пожар прокомментировали в региональном ГУ МЧС России. По данным спасателей, выгорел потолок и стена на площади 1 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

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