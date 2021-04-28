Происшествия

В серьезном ДТП в Нижнеломовском районе пострадали три человека

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Утром в среду, 28 апреля, на трассе М5 в Нижнеломовском районе случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

На 540-м километре дороги около 4:30 столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 60-летнего мужчины и автофургон «Газель» с 39-летним водителем за рулем.

Последствия аварии попали на камеру очевидца. На кадрах, появившихся в соцсети «ВКонтакте» - накренившаяся на правую сторону «Газель» и металлические обломки, разбросанные по трассе. В комментариях к видео сказано, что в ДТП пострадали люди.

«Травмы получили пассажиры «Лады-Гранты»: женщина 1980 года рождения, медики госпитализировали ее, а также мужчина 1999 года рождения и девушка 2002 года рождения, их отпустили после оказания помощи», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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