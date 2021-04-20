Зареченец хотел научить детей сжигать траву и устроил пожар

20.04.2021 | 09:59

В субботу, 17 апреля, в Заречном возник пожар во дворе дома № 7 на Комсомольской улице. Устроил его местный житель.

Сообщение о возгорании сухой травы и мусора поступило на центральный пункт пожарной связи в 12:53. По адресу прибыли 11 человек личного состава и три единицы техники. Открытый огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

«На тушение пожара было подано два пожарных ствола. В 13:00 возгорание было полностью ликвидировано. Оперативные действия помогли предотвратить возгорание автомобиля, припаркованного буквально в метре от выгоревшего пустыря. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - цитирует портал «Город Z» инспектора Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристину Найденову.

Пожарный дознаватель провел проверку. Очевидцы рассказали, что житель дома «хотел научить детей, как правильно сжигать траву». Теперь его ждет административная ответственность. Правообладатель земельного участка, на котором произошел пожар, устанавливается.