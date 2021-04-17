Происшествия

Ребенок умер по дороге в больницу после ДТП в Шемышейском районе

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В пятницу, 16 апреля, в Шемышейском районе произошло трагическое ДТП.

По предварительным данным, в 16:30 на 45-м километре дороги Городище - Шемышейка автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 36-летний водитель, слетел в кювет и опрокинулся.

Бригада медиков, прибывшая на место происшествия, сразу оказала помощь находившимся в салоне 36-летней женщине и 10-летнему ребенку.

Еще один пассажир, 11-летний мальчик, скончался на пути в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают специалисты, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

Колхозник на ржавом ведре с гвоздями похоронил собственного сына. Урок на всю жизнь.

Гость||

Так это самоликвидация

Гость||

нормально покатались до смерти

Гость||

Комментаторы дебилы

Гость||

Машина для камикадзе. Пора запретить старый хлам. И новый тоже.

Гость||

Причина аварии не названа. Но в основном это нарушения параметров внимания, превышение скорости не по физическому состоянию водителя или в принципе превышение скорости, ошибки в управлении, пробелы в знаниях ПДД, неисправность в ТС, нарушения психофизического состояния водителя (отрицательные эмоции, чувство сонливости, соматические нарушения), и форс-мажор, конечно, когда вины водителя нет (вина на другом участнике. Дети в салоне - особая ответственность водителя. Берегите себя и близких. Светлая память мальчику.

Гость||

Угробил ребёнка собственного... Жесть

Гость||

Может помолчите, что сделано, то сделано, скорбит вся Шемышейка, а вам бы только грязь лить и оскорблять

Имя: Гость
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