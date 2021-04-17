Ребенок умер по дороге в больницу после ДТП в Шемышейском районе

В пятницу, 16 апреля, в Шемышейском районе произошло трагическое ДТП.
По предварительным данным, в 16:30 на 45-м километре дороги Городище - Шемышейка автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 36-летний водитель, слетел в кювет и опрокинулся.
Бригада медиков, прибывшая на место происшествия, сразу оказала помощь находившимся в салоне 36-летней женщине и 10-летнему ребенку.
Еще один пассажир, 11-летний мальчик, скончался на пути в больницу.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают специалисты, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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