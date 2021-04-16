В серьезном ДТП в Кузнецком районе пострадали два человека

16.04.2021 | 13:49

В четверг, 15 апреля, на трассе в Кузнецком районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, около 18:45 на 8-м километре дороги Кузнецк - Неверкино столкнулись ВАЗ-2108, которым управлял 22-летний мужчина, и Renault Logan с 51-летним водителем.

Снимки последствий аварии обнародовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фото, обе легковушки получили механические повреждения, у отечественной машины сильно помята передняя часть.

В ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 17-летняя пассажирка. Мужчину отпустили после оказания помощи, девушка оказалась на больничной койке.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.