Лоб в лоб: на Пензе-III столкнулись две легковушки

Вечером в субботу, 10 апреля, на улице Тухачевского в Пензе случилось серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека.
Участниками аварии стали 34-летний водитель ВАЗ-2140 и 38-летний мужчина, управлявший Renault Duster. Ролик с места инцидента появился в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы отметили, что легковушки столкнулись лоб в лоб.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.
«По предварительным данным, ДТП случилось напротив дома № 15а на улице Локомотивной в 20:20. В результате госпитализировали водителя ВАЗ и его 35-летнюю пассажирку», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.
Помощь медиков потребовалась и водителю Renault, после чего он был отпущен.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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