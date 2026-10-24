Над Пензенской областью уничтожили БПЛА

Происшествия

Над Пензенской областью уничтожили БПЛА
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В ночь на субботу, 24 октября, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА самолетного типа в небе над Пензенской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также беспилотники ликвидировали в таких соседних регионах, как Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская области.

Всего же в ночь на 24-е число в небе над Россией силы ПВО перехватили и уничтожили 616 БПЛА.

В Пензенской области в 1:36 ввели режим «Беспилотная опасность». Мобильный интернет ограничили.

В ночь на 14-е число в небе над регионом сбили беспилотник. БПЛА уничтожили и 11 октября.

UPD: в 9:24 режим «Беспилотная опасность» отменили.

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