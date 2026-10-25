Над Пензенской областью ликвидировали БПЛА

Происшествия

Над Пензенской областью ликвидировали БПЛА
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В ночь на воскресенье, 25 октября, дежурные силы ПВО в небе над Пензенской областью перехватили и уничтожили вражеский БПЛА самолетного типа.

«Повреждений и пострадавших нет, на месте падения БПЛА работают экстренные службы», - написал губернатор Олег Мельниченко в соцсетях в 7:16.

Он напомнил о запрете на съемку и публикацию фотоснимков и видеозаписей с последствиями атаки.

Накануне, 24-го числа, в регионе в 22:08 ввели режим «Беспилотная опасность», 25-го в 1:57 - план «Ковер». В 4:36 ограничения были сняты.

По данным Минобороны, беспилотники ликвидировали также в соседних Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях.

Всего в ночь на 25 октября в небе над Россией силы ПВО перехватили и уничтожили 1 072 беспилотных летательных аппарата.

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