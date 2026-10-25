В Никольском районе при пожаре пострадал ребенок

В субботу, 24 октября, рабочем поселке Сура Никольского района случился пожар, при котором пострадал ребенок.

Сообщение о ЧП на улице Октябрьской поступило спасателям в 4:15. Загорелся деревянный дом площадью 80 кв. м. Для ликвидации пламени привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

Постройка выгорела внутри по всей площади.

«В результате пожара пострадала девочка 2011 года рождения», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Причиной происшествия могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.