В Никольском районе при пожаре пострадал ребенок

Происшествия

В Никольском районе при пожаре пострадал ребенок
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В субботу, 24 октября, рабочем поселке Сура Никольского района случился пожар, при котором пострадал ребенок.

Сообщение о ЧП на улице Октябрьской поступило спасателям в 4:15. Загорелся деревянный дом площадью 80 кв. м. Для ликвидации пламени привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

Постройка выгорела внутри по всей площади.

«В результате пожара пострадала девочка 2011 года рождения», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Причиной происшествия могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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