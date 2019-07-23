23.07.2019 | 20:26

Вечером во вторник, 23 июля, на проспекте Строителей в Пензе образовался большой затор, который водители назвали мегапробкой.

«От Изумрудника по направлению в Арбеково перекрыли дорогу. Отправляют в объезд. Полмоста от путепровода уже обездвижено. Время 19:07», «Перекрыли движение на пересечении пр-та Строителей и ул. Лозицкой у ТЦ «Онежский» в направлении дальнего Арбекова, причины неясны», - написали горожане в соцсети.

Очевидцы уточнили, что виной всему коммунальная авария: «Канализация подмыла столб и асфальт около «Олимпа», столб еле стоит и асфальт может провалиться».

В итоге многим пензенцам, возвращавшимся с работы домой, пришлось объезжать пробку по проспекту Победы и прилегающим улицам.