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Общество | Мегапробка: на проспекте Строителей в Пензе перекрыли движение

23.07.2019|20:26
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Вечером во вторник, 23 июля, на проспекте Строителей в Пензе образовался большой затор, который водители назвали мегапробкой.

«От Изумрудника по направлению в Арбеково перекрыли дорогу. Отправляют в объезд. Полмоста от путепровода уже обездвижено. Время 19:07», «Перекрыли движение на пересечении пр-та Строителей и ул. Лозицкой у ТЦ «Онежский» в направлении дальнего Арбекова, причины неясны», - написали горожане в соцсети.

Очевидцы уточнили, что виной всему коммунальная авария: «Канализация подмыла столб и асфальт около «Олимпа», столб еле стоит и асфальт может провалиться».

В итоге многим пензенцам, возвращавшимся с работы домой, пришлось объезжать пробку по проспекту Победы и прилегающим улицам.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.07.2019 20:35|

penzainform.ru писал(a):

Очевидцы уточнили, что виной всему коммунальная авария: «Канализация подмыла столб и асфальт около «Олимпа», столб еле стоит и асфальт может провалиться».
Зловонные реки, навозные берега.

Гость|23.07.2019 20:40|

Долгожданный прорыв от ВВП! Или порыв?

Гость|23.07.2019 20:57|

бордюрами подоприте столб, и ещё полгода простоит! Собственно как и все Ванины бордюры

Гость|23.07.2019 21:06|

Причем тут мер

Гость|23.07.2019 21:23|

Гость писал(a):

Гость|23.07.2019 20:40|

Долгожданный прорыв от ВВП! Или порыв?

твоя толстая мамаша не донесла до дома

Гость|23.07.2019 21:26|

Чопик из бордюров забили. Всё норм. При необходимости бордюры ещё подвезут.

Гость|23.07.2019 21:33|

Вы мегапробки.в краснодарском крае не видели и Москвы дерёвня

Гость|23.07.2019 21:36|

Перестаньте люди! Ведь это во всем так и в стране не только в Пензе. Ведь получается никто не за что не отвечает, а стрелочник всегда найдётся. Все галочку ставят и хорошо.

Гость|23.07.2019 21:50|

Согласен, скорее всего у столба бордюрная недостаточность.

Гость|23.07.2019 21:52|

Гость писал(a):

Вы мегапробки.в краснодарском крае не видели и Москвы дерёвня
да, пока есть к стремиться нам то деревенским

Имя: Гость
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