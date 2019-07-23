Вечером во вторник, 23 июля, на проспекте Строителей в Пензе образовался большой затор, который водители назвали мегапробкой.
«От Изумрудника по направлению в Арбеково перекрыли дорогу. Отправляют в объезд. Полмоста от путепровода уже обездвижено. Время 19:07», «Перекрыли движение на пересечении пр-та Строителей и ул. Лозицкой у ТЦ «Онежский» в направлении дальнего Арбекова, причины неясны», - написали горожане в соцсети.
Очевидцы уточнили, что виной всему коммунальная авария: «Канализация подмыла столб и асфальт около «Олимпа», столб еле стоит и асфальт может провалиться».
В итоге многим пензенцам, возвращавшимся с работы домой, пришлось объезжать пробку по проспекту Победы и прилегающим улицам.
penzainform.ru писал(a):Зловонные реки, навозные берега.