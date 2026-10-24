Уточнено количество сбитых над Пензенской областью беспилотников

Происшествия

Уточнено количество сбитых над Пензенской областью беспилотников
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В ночь на субботу, 24 октября, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили в небе над Пензенской областью 5 беспилотников. Такое количество назвал в своем канале в МАХ губернатор Олег Мельниченко.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ликвидированные аппараты были самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования», - написал Мельниченко.

Он напомнил пензенцам о запрете снимать на видео и фотографировать полет и падение беспилотников, а также их остатки.

Также опасно трогать обломки сбитых аппаратов. При их обнаружении следует звонить по номеру 112.

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