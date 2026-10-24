В Нижнем Ломове пропал 47-летний мужчина

Происшествия

В Нижнем Ломове пропал 47-летний мужчина
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Родственники и волонтеры разыскивают 47-летнего жителя Нижнего Ломова Константина Сергеевича Неупокоева. Сведений о местонахождении мужчины нет с 1 октября.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером в пятницу, 22 октября.

Рост мужчины 175 сантиметров, телосложение среднее. У Константина Неупокоева русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на нем были бордово-черная кофта, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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