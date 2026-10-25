В Пензе на улице Мебельной выгорела квартира в частном доме

Происшествия

В Пензе на улице Мебельной выгорела квартира в частном доме
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Утром в воскресенье, 25 октября, в частном секторе Терновки в Пензе загорелся 2-квартирный жилой дом (130 кв. м).

Сообщение о ЧП на улице Мебельной поступило спасателям в 7:50. На ликвидацию пожара привлекались 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

Пламя полностью уничтожило кровлю, одна из двух квартир выгорела внутри.

Пострадавших нет, уточнили в региональном ГУ МЧС. Причина уточняется.

Ранее в Пензе в 3-м проезде Демьяна Бедного (Маньчжурия) случился смертельный пожар. Погиб мужчина 1965 года рождения, по факту случившегося начали проверку.

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