Происшествия

В Гидрострое женщина погибла под колесами МАЗа

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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода в микрорайоне Гидрострой, случившееся днем во вторник, 30 марта.

По предварительным данным, в 14:05 напротив дома № 7 на улице Экспериментальной 30-летний водитель МАЗа сбил женщину 1947 года рождения.

Ранее очевидица последствий аварии уточняла, что все случилось около магазина «Планета Земля», неподалеку от регулируемого перехода.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото Катерины Мышенко
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

водитель МАЗа сбил женщину
... и знак запрещающий движение грузовых ТС на фотке...

Гость||

ВОТ КАКОЙ УРОД СДЕЛАЛ СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД НА ЭТОЙ ДОРОГЕ, КАК И НА БАКУНИНА?

Гость||

Гость писал(a):

... и знак запрещающий движение грузовых ТС на фотке...
...разрешающий доставку грузов, проезд для погрузки-выгрузки. Не благодари

Гость||

Гость писал(a):

..разрешающий доставку грузов, проезд для погрузки-выгрузки. Не благодари
там негде " погрузки-выгрузки" они там вечно на прямую на Рябова едут ...

Гость||

Гость писал(a):

там негде " погрузки-выгрузки"
Там МАгнит.

Гость||

Старухи всегда спешат на красный свет! Не знаю, что в данном случае было, но им всегда невтерпеж. Бесят эти бегущие на запрещающий свет старухи, потому что за них кто то потом должен сесть! Сама пенсионерка, но ненавижу этих спешащих на тот свет из-за того что страдают с ними и другие.

Гость||

Дурное там место. Перекрёсток, сквозной проезд с Рябова, выезд с прилегающих парковок у магазинов справа и слева.

Гость||

Дождались. Бегальщики.. МАЗ был грузовой. Так что тоже нарушает когда там проезжает

Гость||

Удивляюсь жителям пензы, даже погибшего человека умудряются в комментах грязью облить..Более злых людей не видела ни в одном городе России. А проехали мы с мужем-военнослужащим всю Россию: от Калининграда до Находки. Вам самим то не тошно такими быть? ведь слава о вашей злобности по всему бывшему союзу идет!

Гость||

Гость писал(a):

Удивляюсь жителям пензы, даже погибшего человека умудряются в комментах грязью облить..Более злых людей не видела ни в одном городе России. А проехали мы с мужем-военнослужащим всю Россию: от Калининграда до Находки. Вам самим то не тошно такими быть? ведь слава о вашей злобности по всему бывшему союзу идет!
Соглашус с вами, в пензе самые злые люди и ущербные люди, лишь бы кого обосрать и облить грязью!

Гость||

Гость писал(a):

Соглашус с вами, в пензе самые злые люди и ущербные люди, лишь бы кого обосрать и облить грязью!
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей...

Гость||

Гость писал(a):

Соглашус с вами, в пензе самые злые люди
Вы не были на Урале

Гость||

Идиотизм процветает. Сплошная агрессия и злость

Гость||

Я был и жил и на Урале, и в Сибири больше двадцати лет. И поддерживаю полностью: злобствовать и гадить исподтишка-это так по-пензенски! В ряде случаев-животина гуманнее и милосерднее. Хамят везде, но, бывает, хамят умно и изощрённо, но не убого и мерзко, как это часто бывает в Пензе и здесь в комментах.

Гость||

Гость писал(a):

МАЗ был грузовой. Так что тоже нарушает
Что он нарушает?

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Имя: Гость
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