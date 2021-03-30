В Гидрострое женщина погибла под колесами МАЗа

30.03.2021 | 15:55

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода в микрорайоне Гидрострой, случившееся днем во вторник, 30 марта.

По предварительным данным, в 14:05 напротив дома № 7 на улице Экспериментальной 30-летний водитель МАЗа сбил женщину 1947 года рождения.

Ранее очевидица последствий аварии уточняла, что все случилось около магазина «Планета Земля», неподалеку от регулируемого перехода.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.