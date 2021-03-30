Пензячка сообщила об аварии с пешеходом в Гидрострое

Днем во вторник, 30 марта, в микрорайоне Гидрострой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщила очевидица последствий аварии, дело было у дома № 7 на улице Экспериментальной, в котором расположен магазин «Планета Земля», неподалеку от регулируемого пешеходного перехода.
По неподтвержденным данным, автомобиль сбил женщину средних лет. О ее состоянии пока ничего не известно.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что сотрудники ДПС работают на месте, информация уточняется.
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penzainform.ru писал(a):Аварии или наезда на пешехода, это разные вещи.
penzainform.ru писал(a):Пешеход приняла активное участие в ДТП - кинулась под машину? Или пассивное участие - шла и её сбила машина?
penzainform.ru писал(a):Тут вот теплее, ближе к правде. автомобиль сбил женщину средних лет.
А, еще точнее: водитель такой то (ФИО) на автомобиле марки"Н" сбил женщину(ФИО).