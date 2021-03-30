Пензячка сообщила об аварии с пешеходом в Гидрострое

30.03.2021 | 14:50

Днем во вторник, 30 марта, в микрорайоне Гидрострой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как сообщила очевидица последствий аварии, дело было у дома № 7 на улице Экспериментальной, в котором расположен магазин «Планета Земля», неподалеку от регулируемого пешеходного перехода.

По неподтвержденным данным, автомобиль сбил женщину средних лет. О ее состоянии пока ничего не известно.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что сотрудники ДПС работают на месте, информация уточняется.