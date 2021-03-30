Происшествия

Пензячка сообщила об аварии с пешеходом в Гидрострое

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Днем во вторник, 30 марта, в микрорайоне Гидрострой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как сообщила очевидица последствий аварии, дело было у дома № 7 на улице Экспериментальной, в котором расположен магазин «Планета Земля», неподалеку от регулируемого пешеходного перехода.

По неподтвержденным данным, автомобиль сбил женщину средних лет. О ее состоянии пока ничего не известно.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что сотрудники ДПС работают на месте, информация уточняется.

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Источник — фото Катерины Мышенко
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как сообщила очевидица последствий аварии
Аварии или наезда на пешехода, это разные вещи.

penzainform.ru писал(a):

дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Пешеход приняла активное участие в ДТП - кинулась под машину? Или пассивное участие - шла и её сбила машина?

penzainform.ru писал(a):

По неподтвержденным данным, автомобиль сбил женщину средних лет.
Тут вот теплее, ближе к правде. автомобиль сбил женщину средних лет.

А, еще точнее: водитель такой то (ФИО) на автомобиле марки"Н" сбил женщину(ФИО).

Гость||

Ну совсем уже недоразвитые как бы водители охамели, даже не на дорогах стали гонять и сбивать людей! Срочно необходимо ужесточать наказания для таких недочеловеков!

Гость||

Пешеход скончалась

Гость||

Гость писал(a):

Пешеход скончалась
С ума сойти. Там же перекрёсток, светофор, с какой скростью надо гнать чтоб на глухаря сбить?

Гость||

Момент аварии не видела, но сейчас лежит труп закрытый, полиция вокруг

Гость||

Как сообщила очевидица последствий аварии, дело было у дома № 7 на улице Экспериментальной, в котором расположен магазин «Планета Земля», неподалеку от регулируемого пешеходного перехода.

НЕПОДАЛЕКУ от регулируемого пешеходного перехода. И пока гипотезы только

Гость||

Гость писал(a):

С ума сойти. Там же перекрёсток, светофор, с какой скростью надо гнать чтоб на глухаря сбить?
Ты дурачок?

Гость||

это где 2 светофора подряд?

Гость||

Гость писал(a):

Ты дурачок?
Cвоих всё никак не найдёшь?

Гость||

На этом участке безобразное отношение пешеходов. Всегда переходят дорогу на запрещающий знак светофора и не по пешеходному переходу. Дорогу переходят все как попало.

Гость||

Вчера только там ехала, женщина шла чуть ли не под машину. Неужели 1 минуту нельзя вам подождать и перейти дорогу спокойно. И некдели нельзя 10 метров дойти до пешеходного перехода!?

Имя: Гость
Комментарий:

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