На улице Кривозерье школьница попала под колеса грузовика

21.03.2021 | 20:36

В воскресенье, 21 марта, в Пензе на улице Кривозерье случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Об аварии в социальной сети «ВКонтакте» сообщила очевидица.

«КамАЗ, говорят, девочку сбил. Реанимация приехала», - рассказала женщина в ролике, прикрепленном к посту.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что ДТП произошло около 19:05 у дома №19.

Наезд на девочку 2003 года рождения совершил 44-летний водитель автомобиля МАЗ. Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в больницу.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.