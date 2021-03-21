Происшествия

На улице Кривозерье школьница попала под колеса грузовика

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В воскресенье, 21 марта, в Пензе на улице Кривозерье случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Об аварии в социальной сети «ВКонтакте» сообщила очевидица.

«КамАЗ, говорят, девочку сбил. Реанимация приехала», - рассказала женщина в ролике, прикрепленном к посту.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что ДТП произошло около 19:05 у дома №19.

Наезд на девочку 2003 года рождения совершил 44-летний водитель автомобиля МАЗ. Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в больницу.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Это ман блин

Гость||

Девочка, а что не дома?

Гость||

Она Бежала спасать Ивана.А тут Маз госдеповский.Скорейшего выздоровления.

Гость||

Гость писал(a):

Девочка, а что не дома?
Всем нужно дома сидеть, а то грузовик задавит...

Гость||

18 лет-уже не девочка,а взрослый человек

Гость||

Там темно, как у афроамериканца сами знаете,где. И лужи глубиной в метр. Там днем то перейти дорогу проблема

Гость||

Гость писал(a):

Там темно, как у афроамериканца
Простите, а просто - у африканца - не темно?

Гость||

так маз или камаз ?

Гость||

В Африке живут негры. Или темно только у американцев африканского происхождения в прямой кишке?

Имя: Гость
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