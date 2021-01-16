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Происшествия

Житель Пензы погиб при пожаре в гараже

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Поздним вечером в пятницу, 15 января, в Пензе произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в гараже на улице Онежской поступил на пульт дежурного МЧС в 22:17. На борьбу с огнем прибыли 16 человек личного состава на 3 спецавтомобилях.

Кирпичный гараж выгорел изнутри на площади 6 кв. м. В помещении был обнаружен погибший 35-летний мужчина.

В причинах трагедии разбираются специалисты.

С начала года в Пензенской области уже произошло несколько пожаров, унесших жизнь людей. 2 января в селе Можарка Городищенского района сгорел частный дом. После ликвидации огня на террасе пожарные обнаружили труп 62-летнего владельца жилища.

7 января огонь уничтожил дом в селе Долгоруково Мокшанского района. Погиб 63-летний хозяин.

14 января в селе Ачасьево Наровчатского района сельчанин вывел 84-летнюю пенсионерку из горящего дома и побежал домой за подручными средствами для тушения огня. Когда он вернулся, пенсионерки во дворе не было. Впоследствии ее тело нашли в жилой комнате дома. По предварительной версии, она могла вернуться за документами и вещами.

Сотрудники МЧС напоминают: причина каждого третьего пожара - неосторожность при обращении с огнем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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