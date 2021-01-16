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Происшествия

ДТП с маршрутками в Заре отрезало микрорайон от Пензы

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На узкой заснеженной дороге возле дома № 66 на улице Новоселов не смогли разъехаться три транспортных средства - экскаватор и два маршрутных такси. Салоны последних в пятницу вечером не пустовали, и без пострадавших не обошлось.

«В результате происшествия водитель автобуса Ford, мужчина 1990 года рождения, и два пассажира данного автобуса, женщина 1981-го и мужчина 1984 года рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Эксперты должны определить причину столкновения, участниками которого стали машины общественного транспорта: технические неполадки, человеческий фактор или погодные условия.

Примечательно, что авария маршруток № 25 случилась в день, когда стоимость проезда в них поднялась. Пока микроавтобусы не убрали с проезжей части, район Заря оказался отрезанным от города.

Единственная дорога, ведущая от федеральной трассы к жилым домам, превратилась в гигантскую пробку, в которой люди провели больше часа. Некоторые не выдерживали и шли пешком по сугробам - прямо по обочине.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Единственная дорога, ведущая от федеральной трассы к жилым домам, превратилась в гигантскую пробку, в которой люди провели больше часа

А если пожар! Почему МЧС не провела рейд, или только по дворовым шлакбаумам ездят нервы людям мотают.

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