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Происшествия

На проспекте Строителей наледь на дороге привела к многочисленным ДТП

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Прохожие эмоционально реагировали на маневры машин возле дворца спорта «Буртасы». Многих сильно заносило, не все водители понимали, что асфальт покрыт слоем льда, причем в некоторых местах - довольно толстым. Пользователи интернета в чате для автомобилистов утром писали о том, что на проспекте Строителей течет настоящая река, которая позже замерзла.

Очевидцы сообщали о том, что в середине дня столкнулись троллейбус и маршрутное такси, почти полностью перекрыв движение. Чтобы освободить проезжую часть, ДТП быстро оформили сотрудники ГИБДД, другим водителям приходилось вызывать аварийных комиссаров.

Тротуар рядом с дворцом спорта «Буртасы» также оказался во льду, по которому пешеходы еле шли. На дороге - каша. Молодежь перескакивала, а те, кто постарше, шли прямо по ней на пятках, стараясь не промочить обувь. Прохожий рассказал, что утром было еще хуже.

«В 9:00 уже вода текла. Перепрыгивал лужи», - отметил пензенец.

«Чуть дальше - прорыв, все уже закопали», - пояснил мужчина.

Только последствия коммунальной аварии привели к авариям дорожно-транспортным. Причем машины бились еще долгое время - в соцсетях появлялись все новые видеоролики и фотографии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Я так уссывался прям до усера

Гость||

Там аномалия. Порча.

Гость||

Не может быть. Каждый день день с дорог убирают по 4000 кубов снега. Где Вы лед нашли?

Гость||

Кто понесёт ответственность за ненадлежащее содержание автодороги???

Гость||

Гидроудар от бассейна?

Гость||

Гость писал(a):

Гидроудар от бассейна?
Скорее всего что-то детишки набедокурили.

Гость||

Гость писал(a):

Кто понесёт ответственность за ненадлежащее содержание автодороги???
Придется поднять тариф на воду?

Гость||

А что ГИБДД?

Гость||

Гость писал(a):

А что ГИБДД?
Сугробы измеряют.

Гость||

Гость писал(a):

А что ГИБДД?

Сугробы измеряют.

Опять дурачок пишет.

Гость||

Гость писал(a):

Я так уссывался прям до усера
много говна было?

Имя: Гость
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