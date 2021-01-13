На проспекте Строителей наледь на дороге привела к многочисленным ДТП

13.01.2021 | 20:03

Прохожие эмоционально реагировали на маневры машин возле дворца спорта «Буртасы». Многих сильно заносило, не все водители понимали, что асфальт покрыт слоем льда, причем в некоторых местах - довольно толстым. Пользователи интернета в чате для автомобилистов утром писали о том, что на проспекте Строителей течет настоящая река, которая позже замерзла.

Очевидцы сообщали о том, что в середине дня столкнулись троллейбус и маршрутное такси, почти полностью перекрыв движение. Чтобы освободить проезжую часть, ДТП быстро оформили сотрудники ГИБДД, другим водителям приходилось вызывать аварийных комиссаров.

Тротуар рядом с дворцом спорта «Буртасы» также оказался во льду, по которому пешеходы еле шли. На дороге - каша. Молодежь перескакивала, а те, кто постарше, шли прямо по ней на пятках, стараясь не промочить обувь. Прохожий рассказал, что утром было еще хуже.

«В 9:00 уже вода текла. Перепрыгивал лужи», - отметил пензенец.

«Чуть дальше - прорыв, все уже закопали», - пояснил мужчина.

Только последствия коммунальной аварии привели к авариям дорожно-транспортным. Причем машины бились еще долгое время - в соцсетях появлялись все новые видеоролики и фотографии.